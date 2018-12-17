Анатолий Емелин: «Народ сегодня повеселили, еще и выиграли»

Тольяттинская «Лада» после поражения в чемпионате ВХЛ в предыдущем туре от китайской команды, накануне обыграла еще один коллектив из этой страны «КРС-ОЭРДЖИ» — 7:6.



Главный тренер «Лады» Анатолий Емелин прокомментировал этот результат:



— Ребят — с победой. Народ сегодня повеселили, еще и выиграли. Сколько зрителей было — 5 543? Добавьте к ним еще 15 человек нашей команды — они сегодня тоже были зрителями. Играла одна пятерка, которая и забила все голы. Они — молодцы. Конечно, капитан команды не имеет права получать такое удаление. То, что мы показали в меньшинстве — безобразие. Пропустили 5 шайб, в то время как за весь первый круг — всего 10. Спасибо болельщикам за поддержку, поздравляю их с наступающим Новым годом. Можно сказать, была новогодняя игра — с обоюдными подарками, — сказал наставник.