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США подтвердили выход из Парижского соглашения

00:29, 17.12.2018
США подтвердили выход из Парижского соглашения
Фото: pixabay.com

США подтвердили намерения выйти из Парижского соглашения при отсутствии более благоприятных условий для американского народа.

«Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств», — передает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент.

В ведомстве отметили, что готовы сотрудничать со странами-партнерами в области инноваций, способствующих экономическому росту, повышению энергетической безопасности и защите окружающей среды.

Напомним, Россия планирует ратифицировать Парижское соглашение по климату не раньше 2020 года. Ранее сообщалось, что РФ подготовит план адаптации к последствиям изменения климата.

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