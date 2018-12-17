США подтвердили выход из Парижского соглашения
США подтвердили намерения выйти из Парижского соглашения при отсутствии более благоприятных условий для американского народа.
«Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств», — передает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент.
В ведомстве отметили, что готовы сотрудничать со странами-партнерами в области инноваций, способствующих экономическому росту, повышению энергетической безопасности и защите окружающей среды.
Напомним, Россия планирует ратифицировать Парижское соглашение по климату не раньше 2020 года. Ранее сообщалось, что РФ подготовит план адаптации к последствиям изменения климата.ОбществоВласть
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