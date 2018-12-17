Сегодня в Татарстане до -8

Сегодня, 17 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами в республике слабый снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный слабый. Максимальные температуры воздуха днем по Татарстану составят от -3°С до -8°С, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от -6°С до -8°С, в Набережных Челнах температура воздуха составит от -6°С до -9°С.