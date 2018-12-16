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Вертолет Ми-8 с вахтовиками-нефтяниками потерпел аварию под Томском

11:25, 16.12.2018
Вертолет Ми-8 с вахтовиками-нефтяниками потерпел аварию под Томском
Фото: pixabay.com

Вертолет Ми-8 потерпел аварию под Томском. На борту находилось 22 человека, погибших нет.

«Однако несколько человек предварительно получили травмы», — передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Отмечается, что вертолет совершил жесткую посадку во время выполнения маневров в районе площадки Кедровка, завалился на бок и разрушился.

Ми-8 перевозил вахтовиков-нефтяников. Вертолет принадлежал Ельцовскому авиапредприятию.

Происшествия
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