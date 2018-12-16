В Казани при пожаре погибли три человека, в том числе ребенок

Сегодня в Казани произошел пожар, в котором погибли три человека. Среди них находился ребенок 2017 года рождения.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 04:11. Горела трехкомнатная квартира в Дербышках, на улице Мира.

Огонь был локализован в 04:28, отмечают в пресс-службе МЧС. Открытое горение спасатели ликвидировали в 04:30. Полная ликвидация пожара – 05:18. Отмечается, что площадь пожара составила 20 кв.м.

«На месте пожара, к сожалению, обнаружены тела 3 человек: в 04.47 обнаружены тела мужчины 1957 г.р. и мальчика 2017 г.р. В 04.58 обнаружено тело женщины 1952 г.р.», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по РТ.

Всего в ликвидации пожара участвовали 66 человек и 16 единиц техники.