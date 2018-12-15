Казанский «Синтез» уступил «Динамо» в Москве

Ватерполисты «Синтеза» уступили московскому «Динамо» во втором матче выездного 10-го тура чемпионата России со счетом 6:12.

Не набрав ни одного очка в 10-м туре в Москве, «Синтез» опустился на 3-е место в турнирной таблице Суперлиги. На данный момент на счету казанцев 29 очков, 14 побед, одна ничья и два поражения.

Следующие матчи «Синтез» проведет 24 и 25 декабря в Казани против московского «Динамо» в рамках перенесенного 3-го тура чемпионата России. Таким образом, у казанцев будет возможность взять реванш.