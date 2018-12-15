Путин призвал осторожно подходить к запретам молодежных концертов

Президент России Владимир Путин считает бесперспективным метод «хватать и не пущать» в ситуации с запретом молодежных концертов — эффект будет обратным.



«Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью — если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас», — цитирует «Интерфакс» Путина.

Он отметил, что вопрос будет еще обсуждаться с участием администрации президента и представителей Минкультуры.

Напомним, что за последнее время негативную реакцию в обществе вызвали отмены концертов ряда молодежных исполнителей. По слухам, к срывам выступлений причастен Центр «Э».



Ранее сообщалось, что администрация президента РФ недовольна отменами рэп-концертов и гонениями на исполнителей. В АП назвали ситуацию «идиотизмом». Подробнее об отмене концертов — в материале «Реального времени».