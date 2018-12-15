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Прокуратура потребовала от Минэкологии РТ установить границы водоохранных зон

13:20, 15.12.2018
Прокуратура потребовала от Минэкологии РТ установить границы водоохранных зон
Фото: eco.tatarstan.ru

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура по результатам проверки обязала Минэкологии Татарстана установить границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос 10 рек.

Проверка показала, что ведомство не разместило специальные информационные знаки и не установило границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Сумки, Мелекески, Морквашки, Турмы, Булы, Карлы, Меминки, Бетьки, Клянчейки, Шукралинки, сообщает ведомство.

С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд. Решением суда требования прокурора удовлетворены.

Происшествия Татарстан
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