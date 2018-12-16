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Сегодня в Татарстане небольшой снег и до -11

05:32, 16.12.2018
Сегодня в Татарстане небольшой снег и до -11
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 16 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами в республике слабый снег. На дорогах гололедица.

Ветер северный умеренный. Максимальные температуры воздуха днем по Татарстану составят от -6°С до -11°С, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от -6°С до -9°С, в Набережных Челнах температура воздуха составит от -6°С до -9°С.

ОбществоВласть Татарстан
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