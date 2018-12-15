Казанский «Синтез» уступил московскому «Динамо» в стартовом матче 10-го тура чемпионата России

Как и ожидалось, игра в Москве с одной из самых сильных команд страны с отлично сбалансированным составом получилась напряженной и сложной. Проигрывая со счетом 1:3, подопечные Александра Ерышова вернулись в игру во втором периоде и даже повели в счете в один мяч, 5:4, однако удержать преимущество не смогли и на большой перерыв ушли в роли догоняющих, 5:6.

Пропустив под занавес три тайма, 8:7, «Синтез» вновь выровнял положение в начале заключительной четверти, 8:8. Однако финальная сирена зафиксировала на табло счет в пользу хозяев бассейна — 10:8. Самыми результативными в составе казанской команды стали два Алексея — Бугайчук и Рыжов-Аленичев, забросившие в ворота соперника по 3 мяча.

Сегодня, 15 декабря, в Москве состоится повторный матч с участием «Динамо» и «Синтеза». Начало — в 19.00 мск.