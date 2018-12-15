«Аэрофлот» получит 4,6 млрд рублей на перевозку первых лиц
«Аэрофлот» выиграл контракт на перевозку должностных лиц государства и официальных делегаций в 2019 году. Стоимость контракта составляет 4,6 млрд рублей.
Речь идет об открытом конкурсе специального летного отряда «Россия» управделами президента РФ. При этом заявка «Аэрофлота» была единственной, пишет News.ru.
В число предоставляемых услуг должно входить аэропортовое и наземное обслуживание самолетов, аэронавигационное обслуживание, аренда помещений для экипажей за рубежом.
Напомним, 11 декабря совет директоров «Аэрофлота» избрал своим председателем министра транспорта РФ Евгения Дитриха.БизнесТранспорт
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