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«Аэрофлот» получит 4,6 млрд рублей на перевозку первых лиц

07:33, 15.12.2018 1
«Аэрофлот» получит 4,6 млрд рублей на перевозку первых лиц
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Аэрофлот» выиграл контракт на перевозку должностных лиц государства и официальных делегаций в 2019 году. Стоимость контракта составляет 4,6 млрд рублей.

Речь идет об открытом конкурсе специального летного отряда «Россия» управделами президента РФ. При этом заявка «Аэрофлота» была единственной, пишет News.ru.

В число предоставляемых услуг должно входить аэропортовое и наземное обслуживание самолетов, аэронавигационное обслуживание, аренда помещений для экипажей за рубежом.

Напомним, 11 декабря совет директоров «Аэрофлота» избрал своим председателем министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

БизнесТранспорт
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:52
    Здравствуй, мама, возвратились мы не все...…
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