«Милан» оштрафован на 12 млн евро

УЕФА объявил решение о санкциях в отношении итальянского «Милана» за нарушение правил финансового фейр-плей, сообщает Sport24.ru.

Итальянский клуб оштрафован на 12 млн евро, которые заработал за участие в Лиге Европы в этом сезоне. «Милан» сможет заявлять не больше 21 игрока для участия в Еврокубках в двух следующих сезонах. Если до конца сезона-2020/21 «Милан» вновь будет уличен в нарушении ФФП, клуб отстранят от Еврокубков на два сезона.



Накануне миланцы уступили в Греции местному «Олимпиакосу» со счетом 1:3 и не попали в следующий раунд Лиги Европы.



«Милан» может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.