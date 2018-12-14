Радий Хабиров: «Мы разорвем существовавшие ранее кланы, которые мешают развиваться бизнесу»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил о планах в работе с бизнес-элитами республики в рамках Съезда лидеров «Опоры России», которое прошло в Уфе 14 декабря.

По словам Хабирова, власти Башкирии постараются сделать так, что «бизнес получил справедливые возможности доступа ко всем тем ресурсам, которыми обладает республика». Также он подчеркнул, что готов разорвать все существовавшие кланы в регионе, мешающие бизнесу.

«Мы разорвем все существовавшие ранее и на муниципальном и, может быть, на республиканском уровнях, кланы, которые мешают развиваться бизнесу и не дают справедливых правил игры», — заявил руководитель республики.

Хабиров добавил, что этим вопросом власти будут заниматься «плотно и последовательно», передает пресс-служба главы республики.

Напомним, ранее Радий Хабиров привел в пример Татарстан по количеству установленных камер фотовидеофиксации на дорогах.

