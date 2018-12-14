Новости технологий

16:47 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Глава ASUS уйдет в отставку для развития собственного стартапа

16:09, 14.12.2018
Глава ASUS уйдет в отставку для развития собственного стартапа
Фото: wikimedia.org / Solomon203

Глава ASUS Джерри Шин покинет пост в начале 2019 года. Он планирует запустить и возглавить стартап iFast в сфере AIoT.

Шин принял такое решение на фоне изменений в политике компании, которые предполагают появление двух CEO и фокусировку на разработке устройств для геймеров и технически подкованных пользователей, пишет Engadget.

Место Джерри Шина займут глава компьютерного бизнеса Си Хсу и глава сервисного обслуживания клиентов Самсон Ху.

ТехнологииIT
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты