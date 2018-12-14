Зимние тренировочные сборы ФК «Оренбург» проведет в Турции

Зимние тренировочные сборы ФК «Оренбург» состоятся в турецком Белеке на полях спорткомплекса «Глория», сообщает пресс-служба оренбургской команды.

10 января 2019 года команда соберется в аэропорту Шереметьево для вылета в Анталью.

Первый сбор состоится с 10 по 22 января. Второй — с 26 января по 7 февраля, третий — с 11 по 22 февраля.



По завершению третьего сбора команда отправится в Тулу на ответный матч 1/4 финала Кубка России.

По итогам первой части чемпионата РПЛ ФК «Оренбург» занимает 10 место с 22 очками при одной не сыгранной встрече с «Крыльями Советов».

