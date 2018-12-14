ФАС отменила итоги торгов на отбор подрядчика капремонта дороги Уфа — Оренбург

Башкортостанское УФАС обязало ФКУ «Управление автодорог Приуралье» отменить итоги торгов на отбор подрядчика капитального ремонта федеральной трассы Уфа — Оренбург.

С жалобой в антимонопольное управление обратился один из двух претендентов на контракт — уфимское ООО «Башальянсстрой», которому было отказано в допуске к участию. Жалоба была признана обоснованной, пишет «Коммерсант».

Добавим, стоимость контракта составляет 406,5 млн рублей. Ранее победителем аукциона стал единственный допущенный участок — подмосковное ООО «Промстрой». Контракт предусматривает проведение капитального ремонта участка протяженностью около 9 км до 25 октября 2019 года.

Напомним, накануне ФАС оштрафовала казанскую «Мегу» на 500 тысяч рублей за непредставление данных.