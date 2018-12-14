В России могут вернуть штраф за превышение скорости на 10 км/ч

МВД и Минтранс по поручению правительства разработают предложения по усилению санкций за ряд нарушений Правил дорожного движения, в том числе возможность возвращения штрафа за превышение скоростного лимита на 10 км/ч.

По данным ГИБДД, с начала года вынесено более 81 млн постановлений за превышение скорости на 20—40 км/ч. Это самое распространенное нарушение ПДД. Возвращение скоростного лимита только в Москве может обернуться 50 млн дополнительных штрафов ежегодно, пишет «Коммерсант».

Также прорабатывается вопрос об ужесточении наказаний за езду с нечитаемыми номерами, нарушение правил остановки и стоянки. Еще одно поручение касается фиксации отсутствия полиса ОСАГО с помощью камер. Вице-премьер Максим Акимов потребовал, чтобы «интеграция информационных баз» ГИБДД и Российского союза автостраховщиков произошла в январе 2019 года.

Минтранс и ГИБДД должны подготовить предложения по изменениям ПДД до 1 марта 2019 года.



Ранее ГИБДД ввела мораторий на поправки в правила дорожного движения. Однако временный запрет на внесение изменений в ПДД касается только МВД и не относится к другим ведомствам.