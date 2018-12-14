«Енисей» разгромил «Динамо-Казань» в полуфинале Кубка России

Красноярский «Енисей» стал первым участником финала Кубка России по волейболу среди женских команд, который проходит в эти дни в Калининграде.

В полуфинале сибирячки со счетом 3:1 обыграли «Динамо-Казань» (26:28, 25:21, 25:21, 25:12).

У волейболисток из Казани самой результативной стала диагональная Дарья Малыгина, набравшая 16 очков. В составе Енисея 24 очка набрала Маргарита Курило.

Таким образом, казанские волейболистки 14 декабря в 17.00 мск сыграют в матче за 3-е место с хозяйками Финала четырех из Калининграда, которые проиграли московскому «Динамо» во втором полуфинале со счетом 1:3.



