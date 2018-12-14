Захарова о решении Европарламента по «Северному потоку — 2»: «На дрова будут переходить?»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала резолюцию против трубопровода «Северный поток — 2».

«В определенных странах закрываются АЭС, при этом от российского газа также призывают отказаться. На дрова будут переходить? За дровами тоже известно, куда надо ходить и ездить», — цитирует ТАСС Захарову.



По ее словам, решение выступать против энергетического сотрудничества — «безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях».

«Если европарламентарии рассчитывают на глобальное потепление — это хорошая перспективная история, вопрос только в сроках», — добавила Захарова.

Ранее Европейский парламент осудил реализацию проекта трубопровода «Северный поток — 2» и потребовал его аннулировать. Парламентарии также отметили ключевую роль Украины в сфере европейской сети энергетического обеспечения.