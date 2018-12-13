СКР: помощник воспитателя в детском саду в Удмуртии убила своего новорожденного ребенка

Следком возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном контейнере в Воткинске.

По данным следствия, ночью 2 декабря 36-летняя жительница города, мать троих детей, работающая помощником воспитателя одного из детских садов, родила дома в ванной мальчика. Чтобы ребенок не плакал, она поместила ему в рот свои пальцы.

Ранее женщина, узнав об очередной беременности, не встала на учет в женскую консультацию и при начале родовой деятельности не обратилась в больницу за помощью, рассказали в СУ СКР по Удмуртии.

После убийства малыша она сообщила супругу, что у нее случился выкидыш. Женщина передала мужу пакет с ребенком, который тот выбросил в мусорный контейнер подальше от дома.

В настоящее время она допрошена в качестве подозреваемой в совершении преступления по факту убийства своего новорожденного ребенка. Назначенной в ходе расследования уголовного дела судебно-медицинской экспертизой установлено, что ребенок родился живым.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в Татарстане задержали мать, выбросившую ребенка в мусорный бак.