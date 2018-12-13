Алексей Жамнов: «Кадейкина выбрали 13-м нападающим, это мобильный игрок»

Тренер сборной России Алексей Жамнов объяснил выбор состава на стартовый матч Кубка Первого канала с командой Швеции 13 декабря и прояснил ситуацию с нападающим уфимского «Салавата Юлаева» Александром Кадейкиным.

— Те ребята, которые сегодня не сыграют, получат шансы в следующих матчах. Кадейкина выбрали 13-м нападающим, потому что это мобильный игрок. Он может сыграть и в центре, и с фланга.

По сравнению с первой тренировкой поменяли некоторые пары защитников. Турнир скоротечный, не так много времени было. Будем пробовать все варианты, посмотрим, как все будет работать в ходе игры. Сами понимаете, тренировки — это одно, а игры — другое. У шведов сейчас более молодая команда, чем на Кубке Карьяла. Думаю, что они тоже будут играть в агрессивный хоккей. Мы сделали акцент на двух созидающих звеньях и, как говорится, двух «форчекинг-лайн». Но эти ребята тоже могут забивать и создавать моменты, — передает слова Жамнова «Чемпионат».

