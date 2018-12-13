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Третьяк: «Мы хотим перейти на маленькие площадки»

12:18, 13.12.2018
Третьяк: «Мы хотим перейти на маленькие площадки»

Федерация хоккея России (ФХР) хочет, чтобы все матчи в стране проводились на маленьких площадках для увеличения зрелищности игры, передает слова президента ФХР Владислава Третьяка агентство ТАСС.

«Мы хотим перейти на маленькие площадки для того, чтобы игра была зрелищной и у вратарей было больше работы», — сказал Третьяк.

В Континентальной хоккейной лиге на маленьких площадках (размер 60х26 м) играют «Адмирал» и «Амур». На площадке финского размера (60х28 м) играет «Витязь».

Большинство команд в России проводит матчи на площадках, размеры которых соответствуют стандартам Международной федерации хоккея — 60х30 м.

СпортХоккей
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