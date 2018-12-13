Зоран Лукич: «Хорошо, что выиграли, но должны продолжать работать над собой»

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» в Лиге чемпионов обыграл итальянский «Авеллино» на его площадке — 92:71.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич подвел итог:

— Поздравляю свою команду с победой, с тем, что они отреагировали на предыдущие неудачи. К сожалению, мы по-прежнему далеки от дисциплинированного баскетбола. Плохо читаем игру, принимаем неправильные решения. Хорошо, что выиграли, но должны продолжать работать над собой.



У «Авеллино» очень хорошая команда, где выдержан баланс между молодыми и опытными игроками. Видно, что наш соперник провел грамотную селекцию. И очевидно, что нам сегодня противостоял коллектив, который может побороться за выход в финал чемпионата Италии и Лиги чемпионов, — сказал наставник.