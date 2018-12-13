Душан Алимпиевич: «Рад, что мы начали таким образом»

14 безответных очков в середине стартовой четверти позволили «Автодору» добиться двузначного лидерства и, постепенно наращивая гандикап, разгромить финский «Катайя Баскет» — 98:57, сообщает пресс-служба саратовского клуба. Встреча состоялась в рамках Кубка ФИБА-Европа.

Главный тренер «Автодора» Душан Алимпиевич подвел итог встрече:

— Каждая победа на раннем старте по-настоящему важна для всех нас. Для каждого игрока в команде, тренерского штаба и клуба. Рад, что мы начали таким образом. Признаюсь, то, как мы играли с первой до последней секунды матча, принесло мне гораздо больше удовлетворения, чем сама победа. Каждый день на тренировках ребята показывают, как относятся к своим обязанностям, принимают свои роли и прилагают все усилия, чтобы совершенствоваться. Теперь мы должны сосредоточиться на следующем крайне важном домашнем матче с «Зенитом» и хорошо подготовиться к нему. Хочу воспользоваться возможностью и пригласить всех прийти и поддержать нас в субботу, — сказал наставник.



