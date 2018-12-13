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«Роскосмос» оценил создание сверхтяжелой ракеты и беспилотный облет Луны в 1,5 трлн рублей

07:45, 13.12.2018
«Роскосмос» оценил создание сверхтяжелой ракеты и беспилотный облет Луны в 1,5 трлн рублей
Фото: скриншот видео youtube.com

«Роскосмос» к середине января подготовит проект федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты и беспилотному облету Луны, стоимость которой предварительно оценивается в 1,5 триллиона рублей.

Источник "РИА Новости" в ракетно-космической отрасли пояснил, что речь идет о разработке ракеты, создании опытного образца и проведении одного беспилотного запуска в облет Луны. При этом создание космического аппарата или корабля, который будет запускаться, будет финансироваться по другой программе.

Проект федеральной целевой программы планируется внести в правительство 15 января. Облик ракеты определят на заседании научно-технического совета Роскосмоса 18 декабря.

Ранее сообщалось, что российский корабль «Федерация» без экипажа на борту впервые сможет облететь Луну в 2026 году.

Технологии
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