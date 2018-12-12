«Ижсталь» уступила «Звезде»

Ижевская «Ижсталь» уступила в очередном матче московской «Звезде» с минимальным счетом 0:1.



Главный тренер ХК «Ижсталь» Игорь Кропотин подвел итог игре:

— Старались — не более того. Агрессивности не было, и на ворота не вылезали — все по углам играли. Не создавали моменты, нам соперник ничего не дал сделать, очень грамотно оборонялся и атаковал. Без моментов и без нацеленности на ворота трудно выиграть. Соперника — с победой. Мы сегодня не так были готовы, козырей у нас не было в игре, — сказал наставник.