Тему Хартикайнен вошел в «Клуб 100»

Накануне в победном матче (3:2) уфимского «Салавата Юлаева» в очередном поединке 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги против «Йокерита» в Хельсинки финский легионер, старожил уфимцев, Тему Хартикайнен отметил своеобразный юбилей — его шайба, которой он открыл счет в этом поединке, стала его сотой в Лиге.

Примечательно, что все свои голы в КХЛ Тему забил за уфимский клуб, и не за какие более. Еще один рубеж — 300 матчей в регулярных чемпионатах Лиги.

В этом сезоне на счету финского форварда уже 11 голов и 19 ассистов. Победный гол на родине стал для Хартикайнена уже 101-м.

Ранее отметку в 100 шайб преодолели уфимские нападающие Линус Умарк и Антон Бурдасов, но их шайбы были заброшены и составах других клубов КХЛ.

