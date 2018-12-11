Итоги дня: поддержка ПСО «Казань», удостоверение «Штази» у Путина и продажа «Альфа-банка»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 11 декабря.

Руководство госкорпорации «Роскосмос» обеспокоилось финансовым состоянием производственно-строительного объединения (ПСО) «Казань». В госкорпорации могут рассмотреть вопрос об оперативной замене генподрядчика из-за определения Арбитражного суда Татарстана, принявшего 30 ноября заявление ФНС о признании ПСО «Казань» банкротом. Президент Татарстана Рустам Минниханов обещал поддержать ПСО «Казань».

Сегодня немецкая газета Bild сообщила об имеющемся удостоверении «Штази» (спецслужба ГДР), выписанном на имя Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил и объяснил существование такого документа.

А издание Financial Times сообщило о попытках владельцев «Альфа-банка» продать его. Якобы переговоры велись с ВТБ и итальянским UniCreidit. В кредитной организации информацию опровергли.



Тем временем глава управления МВД по борьбе с экстремизмом генерал-майор полиции Тимур Валиулин ушел в отставку.

В Татарстане вернулись из опалы бывший муфтий Татарстана Гусман Исхаков и бывший имам «Кул-Шарифа» Рамиль Юнусов. Они покинули посты в 2012 году после покушения на муфтия Татарстана Ильдуса Файзова и убийства его заместителя Валиуллы Якупова. Юнусов с 15 ноября назначен вторым имамом в казанскую мечеть «Иске-Таш», а Гусман хазрат Исхаков уже около года является вторым имамом в мечети «Бишбалта». Подробнее читайте в нашем материале.