О новичках в «Уфе» клуб может сообщить в январе 2019 года

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов поделился с «Реальным временем» информацией о ближайших планах команды и возможных новичках:

— Сейчас команда ушла в отпуск. Соберемся на медосмотр 13 января. Затем — первые тренировки, с 15 января. В это межсезонье также планируем провести учебно-тренировочные сборы на Кипре и Испании. Там, возможно, появятся новые игроки нашей команды. Три-четыре футболиста в это межсезонье покинут «Уфу», — сообщил функционер.

Отметим, что накануне на пресс-конференции по итогам первой половины сезона ФК «Уфа» в шутку представила новичка — им оказался Дед Мороз, сообщивший что с его «приходом в клубе будет больше чудес».