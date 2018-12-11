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Минниханов наградил Песошина медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

08:20, 11.12.2018
Минниханов наградил Песошина медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»
Фото: prav.tatar.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении премьер-министра РТ Алексея Песошина медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Песошин удостоен награды «за особый вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан и многолетнюю плодотворную работу», передает общественно-политическая газета «Республика Татарстан».

Ранее медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» был награжден мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

ОбществоВласть Татарстан
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