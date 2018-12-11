Сегодня в Татарстане снег и до -7

Сегодня, 11 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами по республике днем пройдет снег.

Ветер южный, юго-восточный умеренный. Максимальная температура днем по Татарстану составит от -2°С до -7°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от -3°С до -5°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -3°С до -7°С.