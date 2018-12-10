ЕС ввел санкции против девяти человек за проведение выборов в Донбассе

Евросоюз ввел санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) 11 ноября.

Отмечается, что санкции вступят в силу после их публикации в Официальном журнале ЕС.

По информации ТАСС, ограничительные меры касаются представителей администраций ДНР и ЛНР. Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание личных счетов в европейских банках, если они имеются.

На прошлой неделе стало известно, что послы 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций в отношении девяти человек за организацию и проведение выборов в ДНР и ЛНР.

Напомним, что на выборах, которые прошли в ЛНР и ДНР 11 ноября, победили Леонид Пасечник и Денис Пушилин.