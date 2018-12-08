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БСТ показало сюжет о жителе Башкирии, спроектировавшем первый компьютер в СССР

02:33, 08.12.2018
БСТ показало сюжет о жителе Башкирии, спроектировавшем первый компьютер в СССР
Фото: ru.wikipedia.org / Panther

Башкирское спутниковое телевидение показало сюжет об уроженце Баймакского района Башире Рамееве, который 70 лет назад спроектировал первую автоматическую цифровую электронную вычислительную машину (ЭВМ) в СССР.

Рамеев узнал о существовании электронной вычислительной машины в США и захотел спроектировать свою ЭВМ. Над ее созданием он работал под руководством советского ученого Исаака Брука. Работа велась в режиме строгой секретности и спустя 3 месяца проект был готов.

4 декабря 1948 года проект зарегистрировали. Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство выдал Баширу Рамееву патент.

В честь этого события в стране ежегодно в начале декабря отмечается День информатики.

Общество Башкортостан
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