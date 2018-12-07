Жительница Перми взыскала 800 тысяч рублей за травму в автобусе

Страховая компания и перевозчик выплатят жительнице Перми финансовую компенсацию за падение в автобусе.

Согласно материалам суда, в апреле 2013 года в автобусе маршрута №5 в результате резкого торможения произошло падение пассажирки. У женщины диагностировали ссадины и ушибы мягких тканей правой голени.

Автобус принадлежит на праве собственности перевозчику и застрахован в СПАО «РЕСО-Гарантия». Истец обратилась к страховщику с заявлением о выплате возмещения, приложив необходимые документы. Ответчиком было выплачено страховое возмещение в размере 1000 рублей.

Суд, оценив представленные доказательства в совокупности, пришел к выводу о наличии правовых оснований для взыскания со СПАО «РЕСО-Гарантия» страхового возмещения, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда с перевозчика.

Суд удовлетворил исковые требования истца и взыскал со СПАО «РЕСО-Гарантия» страховое возмещение в размере 500 тыс. рублей, штраф в размере 250 тыс. рублей, неустойку в размере 50 тыс. рублей, возмещение расходов на представителя — 15 тыс. рублей.

С перевозчика суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей, штраф в размере 5 тыс. рублей, возмещение расходов на представителя в размере 5 тыс. рублей. На решение подана апелляционная жалоба ответчиком СПАО «РЕСО-Гарантия», рассказали в Ленинском районном суде Перми.

Напомним, ранее стало известно, что родители погибшего срочника из Перми требуют с Минобороны 14 млн рублей.