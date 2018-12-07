Экс-тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов: «Рассчитывать на стандарты — глупо»

Бывший тренер казанского «Рубина» Дмитрий Кузнецов поделился с «Известиями» ожиданиями от предстоящего матча «рубиновых» в последнем туре 2018 года против «Зенита» в Санкт-Петербурге:



— У «Рубина» все довольно плохо с атакующей игрой, — считает специалист — Непонятно, за счет чего они собираются забивать голы «Зениту». Рассчитывать только на стандарты — глупо. Тем не менее в нашем чемпионате возможно все. Вот питерцев в начале сезона уже называли чемпионами, а они растеряли все преимущество и теперь выглядят не так уверенно. Однако дома сине-бело-голубые должны сыграть хорошо. Болельщики у них очень требовательные — они погонят команду вперед.