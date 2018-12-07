Минспорта Татарстана: на соревнованиях в Центре бадминтона скончался глава Утар-Атынского поселения Ильгиз Гайнуллин

В Министерстве спорта Татарстана прокомментировали смерть муниципального чиновника на соревнованиях по бадминтону.

«7 декабря 2018 года во время проведения соревнований по бадминтону в Центре бадминтона г.Казани в рамках Спартакиады муниципальных служащих Республики Татарстан во время игры глава Утар-Атынского сельского поселения Арского муниципального района Республики Татарстан Гайнуллин Ильгиз Ильясович почувствовал себя плохо», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что на соревнованиях дежурила бригада «Казанской неотложки». Также была вызвана бригада скорой помощи со специализированным оборудованием.

После оказания помощи на месте Гайнуллина доставили в РКБ. Однако врачи констатировали смерть. По предварительной информации, у чиновника вскрылись проблемы сердечно-сосудистой системы.

В министерстве выразили соболезнования в связи с кончиной Ильгиза Гайнуллина.