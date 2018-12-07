В Казани на соревнованиях по бадминтону умер глава одного из сельских поселений Арского района

Сегодня в Казани на соревнованиях по бадминтону среди муниципальных служащих РТ скончался один из участников.

По данным «Реального времени», главе одного из сельских поселений, выступавшему за команду Арского района, стало плохо. Медики не смогли помочь чиновнику.

Турнир, проходивший в рамках Спартакиады муниципальных служащих РТ, отменен.