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Суд постановил удалить в интернете статьи о связи Усманова с Шакро Молодым

13:08, 07.12.2018
Суд постановил удалить в интернете статьи о связи Усманова с Шакро Молодым
Фото: kremlin.ru

Басманный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова и постановил удалить три публикации в интернете, в которых его связывают с делом криминального авторитета Захария Калашова (более известного как Шакро Молодой).

«Ответчик должен удалить статьи, опубликовать опровержение и выплатить истцу в качестве возмещения морального вреда 50 тыс. рублей», — приводит ТАСС решение судьи.

Речь идет об опубликованных на сайте rucriminal.com статьях «Алишер Усманов. Статус: «авторитет», «Алишер Усманов в деле Шакро» и статье о связях бизнесмена с криминальным миром. В качестве соответчика по иску был привлечен Роскомнадзор.

Напомним, Шакро Молодой был приговорен к 9 годам и 10 месяцам тюрьмы. Гособвинение просило ему за вымогательство 10 лет колонии и штраф в 700 тысяч рублей. Подробно об аресте криминального авторитета — в материале «Реального времени».

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