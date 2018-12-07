Суд постановил удалить в интернете статьи о связи Усманова с Шакро Молодым

Басманный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова и постановил удалить три публикации в интернете, в которых его связывают с делом криминального авторитета Захария Калашова (более известного как Шакро Молодой).



«Ответчик должен удалить статьи, опубликовать опровержение и выплатить истцу в качестве возмещения морального вреда 50 тыс. рублей», — приводит ТАСС решение судьи.

Речь идет об опубликованных на сайте rucriminal.com статьях «Алишер Усманов. Статус: «авторитет», «Алишер Усманов в деле Шакро» и статье о связях бизнесмена с криминальным миром. В качестве соответчика по иску был привлечен Роскомнадзор.



Напомним, Шакро Молодой был приговорен к 9 годам и 10 месяцам тюрьмы. Гособвинение просило ему за вымогательство 10 лет колонии и штраф в 700 тысяч рублей. Подробно об аресте криминального авторитета — в материале «Реального времени».