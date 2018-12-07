Аудиторы начнут сообщать о сомнительных клиентах в финразведку

Росфинмониторинг разработал для аудиторов методические рекомендации, как выявлять сомнительные сделки клиентов и сообщать об этом в финразведку.



Документ предписывает аудиторам выявлять риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ОД/ФТ), передает «Коммерсант».

Отмечается, что методические рекомендации уже утверждены рабочим органом совета по аудиторской деятельности при Минфине, а на следующей неделе будут утверждены самим советом. То есть станут обязательными для применения.

По мнению экспертов, он плохо сочетается со стандартным аудитом и порождает дополнительные расходы. Аудиторов смущает дублирование информации о сомнительных сделках клиентов банка, о которых сообщать должен и сам банк, и его аудитор.

Однако и Росфинмониторинг, и Минфин указали: банк не вправе ставить аудитора в известность о подобных сообщениях в финразведку, так что сообщения будут поступать независимо друг от друга.