В ГУ МВД по Пермскому краю назначен новый глава управления экономической безопасности
Начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю назначен полковник полиции Александр Журахов. Соответствующие данные указаны на официальном сайте ведомства.
Экс-глава подразделения Вячеслав Еговцев осенью этого года занял должность замглавы краевой полиции по оперативной работе. До назначения в Перми Журахов проходил службу в Ярославской области.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку генерала МВД Башкирии.Общество
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