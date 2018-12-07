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В ГУ МВД по Пермскому краю назначен новый глава управления экономической безопасности

10:45, 07.12.2018

Начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю назначен полковник полиции Александр Журахов. Соответствующие данные указаны на официальном сайте ведомства.

Экс-глава подразделения Вячеслав Еговцев осенью этого года занял должность замглавы краевой полиции по оперативной работе. До назначения в Перми Журахов проходил службу в Ярославской области.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку генерала МВД Башкирии.

Общество
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