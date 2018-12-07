Пеле: «Сравнивать надо с тем, кто хорошо бьет левой и правой, а забивает головой»

Легенда бразильского футбола Пеле раскритиковал сравнение Лионеля Месси по уровню с ним самим, сообщает Sport24.ru.

«Как можно сравнить парня, который хорошо бьет головой, бьет левой ногой, бьет правой, с тем, кто бьет только одной ногой, у кого только один навык, и кто не умеет играть головой? Как их можно сравнивать? Сравнивать с Пеле надо того, кто хорошо бьет левой и правой, а забивает головой», — цитирует Пеле Folha de Sao Paulo.

Пеле трижды становился чемпионом мира и был признан лучшим игроком XX века по версии ФИФА. На его счету семь «Золотых мячей».

На счету Месси четыре победы в Лиге чемпионов, серебро ЧМ-2010 и пять «Золотых мячей».