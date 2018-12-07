Нового главу Глазова в Удмуртии выберут 29 декабря

Нового главу города Глазов в Удмуртии выберут 29 декабря. На внеочередной сессии городской думы было принято решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра. Об этом сообщил депутат Сергей Курбатов на своей странице в Facebook.

По его словам, прием документов начнется 14 декабря, а сам конкурс состоится 28 декабря. Нового градоначальника изберут на сессии городской думы из отобранных кандидатов 29 декабря.

Напомним, этот пост стал вакантен после того, как Олег Бекмеметьев, занимавший его с 2015 года, был избран главой Ижевска. После этого в устав города внесли изменения, согласно которым срок полномочий главы Глазова больше не привязан к сроку полномочий городской думы, таким образом, новый мэр будет избран не на 2 года, а на 5 лет.