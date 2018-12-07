Центробанк дал рекомендации банкам в случае отключения от международных платежных систем

Банк России попросил малые банки найти запасного партнера, который смог бы обслуживать их карты. Это пригодилось бы в случае отключения их нынешнего банка-спонсора от международных платежных систем из-за санкций.



Регулятор посоветовал банкам, работающим с платежными системами через банк-партнер, заключить договор с запасным банком, который может обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт, передают «Ведомости».

Отмечается, что такой договор должен вступать в силу, когда возникает необходимость сменить банк-спонсор. Также в договоре должно говориться о тестовом обмене информацией при интеграции с новым спонсором, а перечень мероприятий должны разработать платежные системы и рекомендовать их банкам.