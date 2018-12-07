Суд отклонил иск Башкирского госфонда к ФК «Уралсиб» на 6 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы в четверг отклонил иск АО «Региональный фонд» (на 100% принадлежит Башкирии) о взыскании с АО «Финансовая корпорация „Уралсиб“ 6 млрд рублей.

Представитель фонда заявил, что между фондом и банком „Уралсиб“ в 2008 году был заключен договор субординированного депозита. По его словам, фонд пытается оспорить действия банка, касающиеся договора, однако суды признали их законными.

Представитель ФК «Уралсиб» в свою очередь, выступил против удовлетворения иска, отметив, что банк действовал законно, передает «Интерфакс».

По условиям договора, фонд разместил в банке 10-летний субординированный депозит под 13,2% годовых с целью увеличения резервов кредитной организации. Позднее срок размещения средств был продлен до 31 декабря 2019 года.

Напомним, что иск был подан 4 сентября. Третьими лицами по иску привлечены Центробанк, Агентство по страхованию вкладов и банк «Уралсиб».