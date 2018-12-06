Итоги дня: власти РТ отследят негатив в соцсетях, соглашение Ингушетии и Чечни, Медведев о пенсионной реформе

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 6 декабря.

Власти Татарстана запустили систему «Инцидент менеджмент», которая позволяет чиновникам отслеживать в социальных сетях негативный контент. В проекте участвуют все министерства республики и администрации районов.

Конституционный суд России признал законным соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней. Представители главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и главы Чечни Рамзана Кадырова заявили, что соглашение соответствует Конституции РФ.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что решение об увеличении пенсионного возраста было самым непростым для власти за последние десятилетия. По словам Медведева, благодаря этой реформе пенсия будет расти на 1 тысячу рублей в течение шести лет.

Бывший имам мечети «Кул-Шариф» Рамиль хазрат Юнусов провел в КФУ лекцию, посвященную исламскому банкингу. В 2012 году, после покушения на муфтия Татарстана Илдуса Файзова и убийства его заместителя Валиуллы Якупова, Рамиль Юнусов покинул свой пост. После этого, по некоторым данным, он уехал в Лондон.

США планируют ввести военное судно в Черное море в ответ на «агрессивные действия» России в Керченском проливе. В связи с этим военные предложили Госдепартаменту США предупредить Турцию о проходе своего корабля через проливы Босфор и Дарданеллы.