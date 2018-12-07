В Татарстане ожидается снег и до -8°С

Сегодня, 7 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки в виде снега и мокрого снега, ночью местами небольшие.

Ветер юго-восточный умеренный. На дорогах гололедица, местами сильная.



Минимальная температура воздуха ночью по республике от -6°С до -11°C, при прояснениях до -16°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от -3°С до -8°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от -4°С до -6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -4°С до -8°С.

