В Татарстане ожидается снег и до -8°С
Сегодня, 7 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки в виде снега и мокрого снега, ночью местами небольшие.
Ветер юго-восточный умеренный. На дорогах гололедица, местами сильная.
Минимальная температура воздуха ночью по республике от -6°С до -11°C, при прояснениях до -16°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от -3°С до -8°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В Казани днем ожидается от -4°С до -6°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -4°С до -8°С.
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