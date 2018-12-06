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«Ижсталь» подписала защитника Артура Топоркова

16:09, 06.12.2018
«Ижсталь» подписала защитника Артура Топоркова

«Ижсталь» подписала контракт с 27-летним защитником Артуром Топорковым, сообщает пресс-служба хоккейного клуба из Удмуртии.

В текущем сезоне Топорков играл за ХК «Тамбов», в составе которого в 11 матчах набрал 4 (1+3) результативных балла при «нейтральном» коэффициенте полезности.

Ранее «Ижсталь» расторгла контракт с вратарем Сергеем Коробовым. Голкипер получил приглашение от клуба-партнера «Ижстали» — череповецкой «Северстали».

«Ижсталь» занимает 27-е место среди 29 команд Высшей лиги, набрав 23 очка.

Следующий матч ижевский клуб проведет 7 декабря, открыв домашнюю серию. Соперником будет усть-каменогорское «Торпедо».

СпортХоккей Удмуртия
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