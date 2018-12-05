Вратарь Сергей Коробов пошел на повышение в «Северсталь»

По взаимному соглашению сторон расторгнут контракт между ХК «Ижсталь» и вратарем Сергеем Коробовым. Голкипер получил приглашение от клуба-партнера «Ижстали» — череповецкой «Северстали», сообщает пресс-служба ижевского клуба.

Сергей Коробов в телефонном разговоре поделился своими впечатлениями:

— Это шаг вперед и шанс проявить себя на более высоком уровне. Каждому хоккеисту, который играет в ВХЛ, хочется попасть в КХЛ. Надеюсь, все у меня сложится хорошо, понятно, что для этого нужно еще больше работать и стараться.

Хочется сказать спасибо болельщикам «Ижстали» за поддержку. Я такой поддержки нигде не встречал. Болельщики — молодцы, они всегда с нами, даже несмотря на поражения. Хочется, чтобы команда их порадовала выходом в плей-офф. Я тоже буду болеть за «Ижсталь», и вполне возможно, что еще вернусь в Ижевск — контракт у меня двусторонний, — рассказал вратарь.