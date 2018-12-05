«Уфимец» одержал вторую выездную победу над барнаульским «Алтай-Баскетом»

Баскетбольный клуб «Уфимец» одержал вторую выездную победу над барнаульским «Алтай-Баскетом» и продолжает лидировать во втором дивизионе Суперлиги.

Как и в первом матче, выигранном со счетом 82:77, борьба во втором была упорной. Итог второго поединка — 76:69. В активе уфимцев Сергея Харитонова 19 очков, Евгения Маринина — 13, Михаила Каутина — 12.

Таким образом, в 14 матчах регулярного чемпионата баскетболисты «Уфимца» одержали 12 побед и вместе с магнитогорским «Динамо» продолжают борьбу за первое место. У соперника также два поражения, но и две игры в запасе.