Талия Минуллина предложила провести в Татарстане женский саммит ШОС

В Казани параллельно с саммитом ШОС в Челябинске в 2020 году может пройти женский форум стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.



«Я предложила оргкомитету рассмотреть некое женское крыло. Когда в 2020 году Россия будет принимать форум ШОС, считаем, надо вовлечь все регионы. Мы, Татарстан, занимаем активную позицию и хотели бы приобщиться к общему большому событию», — цитирует Znak.com директора Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талию Минуллину.

Отмечается, что Минуллина была единственной представительницей женского пола на встрече губернаторов территорий стран ШОС, куда на установочную встречу приехали порядка 100 представителей организации. Полноценный форум глав субъектов ШОС должен пройти в России в 2019 году.

«Думаю, мы найдем форму и тему для этого события в Татарстане. Заметьте, именно это вызвало самые бурные обсуждения. Ни сельское хозяйство, ни инвестиции не стали обсуждать, а говорили именно про женщин», — пояснила Минуллина.

Ранее ООН признала АИР Татарстана одним из лучших в мире. Агентство получило премию за выдающиеся достижения в деле стимулирования инвестиций в секторы, которые принесут социально-экономические выгоды и помогут странам достичь целей в области устойчивого развития.